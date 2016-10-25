Луганщина: состояние 13-летнего мальчика, пострадавшего от взрыва, стабильное

13-летний Ваня из с. Пахарь Луганской области переведен из реанимации в отделение больницы Лисичанска и чувствует себя лучше.

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Мальчик пострадал 16 октября 2016 года от взрыва патрона, когда пытался сделать в нем отверстие. В результате ребенок потерял кисть левой руки и получил внутрибрюшное осколочное ранение.

На сегодняшний день состояние Вани стабильное, его перевели из реанимации в отделение хирургии. Необходимую помощь на лечение ребенку оказал Гуманитарный штаб Рината Ахметова. Специалисты Штаба оперативно связались с лечащими врачами мальчика. Для него был передан препарат для лечения травматического шока и последствий ранения брюшной полости.