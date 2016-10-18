Штаб Ахметова окажет помощь ребенку, пострадавшему от взрыва на Луганщине

13:29, 18 октября 2016
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13-летнему ребенку, пострадавшему 16 октября от взрыва патрона в селе Пахарь Луганской области, Штаб Рината Ахметова окажет необходимую помощь на лечение.

больница / Фото УНИАН

Трагедия произошла в гараже возле дома подростка. Иван пытался сделать отверстие в патроне,  который нашел на одной из улиц села Пахарь. В результате ребенок потерял кисть левой руки и получил внутрибрюшное осколочное ранение.

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В настоящий момент Иван находится в Луганской областной детской больнице  Лисичанска. Ребенку оказана первая помощь, остановлено кровотечение. Ивану сделали рентгенологическое обследование, которое показало наличие осколков в брюшной полости и в культе конечности. По словам врачей, состояние раненого стабильно тяжелое.

«На сегодняшний день ребенок нуждается в лечении, поэтому Штаб Рината Ахметова подключается к оказанию помощи раненому. В кратчайшие сроки будут закуплены необходимые медикаменты, в т.ч.  для устранения травматического шока», - заявила Юлия Герасименко, руководитель программы «Адресная помощь» Штаба Ахметова.

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