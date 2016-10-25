Минздрав надеется, что Глобальный фонд продолжит финансировать лечение СПИДа и туберкулеза

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

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«Мы очень благодарны за их поддержку. За последние годы их помощь - более 500 млн долл. США - очень помогла в Украине, чтобы лечить ВИЧ/СПИД, а также для лечения туберкулеза. Мы сейчас в Украине также договорились, чтобы помогать пациентам, страдающим ВИЧ/СПИД и туберкулезом, вместе с нашими партнерами», - сказала она.

По словам Супрун, на этот год в бюджете заложено дополнительно 2 млрд грн, чтобы помочь в лечении этих болезней. «И с этим дополнительным финансированием мы сможем вместе с Глобальным фондом, надеемся, покрыть более 50% лечения таких пациентов. Вместе с другими партнерами будем добиваться, чтобы мы могли предоставлять лечение для большего числа пациентов», - добавила она.

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Представитель Минздрава выразила надежду, что партнеры поддержат сотрудничество и в новых программах профилактики и амбулаторного лечения. «Наши друзья из Глобального фонда уверяют нас, что в Восточной Европе Украина является наиболее прогрессивной по превентивной медицине по ВИЧ/СПИДу и по лечению. Мы бы хотели продолжать этот процесс», - сказала Супрун.

Руководитель подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марк Эдингтон подтвердил эту информацию. «Есть результаты, достигнутые на данный момент. Это правда, что Украина выступает лидером в этой части мира с точки зрения адекватности реагирования на заболевание. Но что важно для роли лидера - это важно им оставаться, поэтому решение выделить дополнительные 30 млн долларов из бюджета государства на следующий год на борьбу против болезней, конечно, является важным и критическим», - подчеркнул он.