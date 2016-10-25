Украине угрожают эпидемии коклюша и кори - британский профессор

Украину может накрыть эпидемия коклюша и кори. Это прогноз британского профессора Дэвида Солсбери, который накануне приехал в Украину, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

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От туберкулеза привит лишь каждый десятый ребенок. От дифтерии, столбняка и коклюша только 2 процента. Это самые низкие показатели в мире. Причина катастрофы с уровнем вакцинации: отказ родителей и отсутствие вакцин в течение нескольких лет.

"Обстоятельства, которые привели к вспышке полиомиелита вновь себя проявят. Можете ожидать, что будет вспышка кори. Корь передается очень легко. Если такое случится, то дети начнут умирать", - рассказал Солсбери.

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"Вы же не лишаете своих детей питьевой воды, вы же даете им одежду, еду. Почему вы не даете им вакцины?"- добавил он.

Напомним, министерство здравоохранения объвило, что 3 октября в Украине начался новый эпидемический сезон.