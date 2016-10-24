Медики рассказали, кому нельзя есть помидоры

Аллергологи подчеркивают, что людям, страдающим пищевой аллергией, необходимо снижать употребление в пищу томатов до минимума, а многим и совсем исключить из рациона.

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Из-за того, что в томатах много щавелевой кислоты, негативно влияющей на водно-солевой обмен, они противопоказаны людям с заболеваниями почек и опорно-двигательного аппарата.

Не рекомендуется часто есть помидоры и людям с желчнокаменной болезнью, потому что помидоры обладают ярко-выраженным желчегонным действием, что может быть опасным. Камни оксалатной или фосфатной природы могут расти от постоянного употребления томатов.

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Вареные помидоры (например, в составе супов) и консервированные, тоже могут привести к образованию и росту камней в мочевом пузыре и почках. Пациентам с гипертонией и другими заболеваниями сердечно-сосудистой системы также не рекомендуются консервированные помидоры в соленом и маринованном виде.

Диетологи также акцентируют, что помидоры несовместимы с хлебом, мясом, рыбой, яйцами.