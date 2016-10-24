На лечение за границу направлено 15 украинцев, из них 9 - дети

В 2016 году для Минздрава по бюджетной программе «Лечение граждан Украины за рубежом» было выделено 387 748,9 тыс. гривен. Эти средства обеспечили лечение в зарубежных клиниках для 121 пациента, которые стояли на учете. Из них 57 детей.

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Напомним, что лечение за рубежом предусмотрено для граждан, заболевания которых не лечатся в Украине, независимо от возраста, пола, социального происхождения, имущественного состояния, места проживания и других признаков.

При поступлении в Минздрав соответствующих документов, вопрос направления пациента рассматривается на заседании Комиссии.

В зарубежные клиники по программе направляются граждане Украины для получения медицинской помощи преимущественно по поводу онкогематологических, онкологических, нейрохирургических, кардиохирургических заболеваний и врожденных аномалий развития, в случае невозможности ее оказания в условиях учреждений здравоохранения Украины.