В Украине нет государственной программы медицинской и психологической реабилитации участников АТО

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец подчеркивает ускорение утверждения концепции Государственной целевой программы медицинской, психологической и социальной реабилитации и адаптации участников АТО на период до 2020 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время парламентских слушаний на тему: "Государственные гарантии социальной защиты участников АТО, Революции Достоинства и членов их семей: состояние и перспективы".

Читайте такжеВопрос о психологической реабилитации участников АТО правительство планирует рассмотреть до конца месяцаБогомолец отметила, что более 70% участников АТО нуждаются в психологической реабилитации. При этом, отметила она, "нет до сих пор единой государственной целевой программы медицинской, психологической и социальной реабилитации и адаптации участников АТО".

"Нет смысла делать психологическую реабилитацию, держать человека в санатории, если он потом выходит и не знает, как жить. Если у него нет работы, если он не реабилитируется, не принимается обществом, если не признается его право на активное продолжение жизни", - сказала она.

Так, депутат призвала внести в резолюцию слушаний поручение Кабинету министров ускорить утверждение концепции Государственной целевой программы медицинской, психологической и социальной реабилитации и адаптации участников АТО на период до 2020 года и обеспечить завершение ее разработки до конца текущего года.