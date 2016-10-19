Алименты станут собственностью ребенка: ВР приняла проект закона

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 244 народных депутатов из 340, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законопроектом в Семейном кодексе Украины предлагается установить, что алименты, полученные на ребенка, являются собственностью ребенка (сейчас речь идет о том, что они являются собственностью того из родителей, на имя кого они выплачиваются - УНИАН). Тот из родителей или других законных представителей ребенка, на имя которого выплачиваются алименты, распоряжается алиментами исключительно по целевому назначению в интересах ребенка.

Способ взыскания алиментов определяет тот из родителей или других законных представителей ребенка, вместе с которым проживает ребенок. Способ взыскания алиментов, определенный решением суда или договоренностью между родителями, изменяется по решению суда по иску получателя алиментов или по договоренности между родителями.

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Размер алиментов должен быть необходимым и достаточным для обеспечения гармоничного развития ребенка. Минимальный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Также устанавливается, что взыскатель алиментов имеет право обратиться в суд с заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов в размере на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей – половины заработка (дохода) плательщика алиментов, но не более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста на каждого ребенка.

Алименты на ребенка присуждаются по решению суда со дня подачи иска, а в случае подачи заявления о выдаче судебного приказа – со дня подачи такого заявления.

Задолженность по алиментам, присужденным как доля заработка (дохода), определяется исходя из фактического заработка (дохода), полученного плательщиком алиментов за время, в течение которого не производилось их взыскание, независимо от того, получен такой заработок (доход) в Украине или за границей.

Кроме того, изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный кодекс Украины и Закон Украины "О судебном сборе".