ВР приняла Закон "О внесении изменений в Семейный кодекс Украины"

<img alt="Верховная Рада приняла Закон " О="" внесении="" изменений="" в="" Семейный="" кодекс="" Украины="" Фото:="" УНИАН"="" data-cke-saved-src="https://images.unian.net/photos/2014_04/1397738258-3711-novorojdennyiy-rebenok.jpg" src="https://images.unian.net/photos/2014_04/1397738258-3711-novorojdennyiy-rebenok.jpg" title="Верховная Рада приняла Закон ">

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно неотвратимости обязанности содержать ребенка лицами, которые лишены родительских прав)» (№0950).

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 312, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом из статьи 166 Кодекса исключается положение, согласно которому одновременно с лишением родительских прав суд может по требованию истца или по собственной инициативе решить вопрос о взыскании алиментов на ребенка.

Читайте такжеВР разрешила родителям-воспитателям отпуск по уходу за ребенком до 3 летВместе с тем законом устанавливается, что при удовлетворении иска о лишении родительских прав суд одновременно принимает решение о взыскании алиментов на ребенка. В случае если мать, отец или другие законные представители ребенка отказываются получать алименты от лица, лишенного родительских прав, суд принимает решение о перечислении алиментов на личный счет ребенка в отделении Государственного сберегательного банка Украины и обязывает мать, отца или других законных представителей ребенка открыть указанный личный счет в месячный срок со дня вступления в законную силу решения суда.

Кроме того, из статьи 192 изымается положение, согласно которому размер алиментов может быть уменьшен, если ребенок находится на содержании государства, территориальной громады или юридического лица, по заявлению родителей, уполномоченного территориальной громады, юридического лица, на иждивении которого находится ребенок, и с согласия органа опеки и попечительства.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.