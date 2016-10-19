Количество жертв фальсифицированного алкоголя снова увеличилось

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, всего по состоянию на вечер 18 октября зарегистрировано 142 случая отравления фальсифицированным алкоголем.

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Так, в Днепропетровской области зарегистрирован один летальный случай от отравления алкоголем. Умер мужчина, который находился на стационарном лечении с 7 октября. В целом в Днепропетровской области отравилось 8 человек, из них двое - умерли.

В Николаевской области зарегистрирован один новый случай отравления алкоголем. Общее количество пострадавших от отравлений алкоголем в регионе составляет шесть человек, из них пятеро умерли.

В Харьковской области общее количество случаев отравления фальсифицированным алкоголем составляет 96, из них 49 летальных.

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В Запорожской, Донецкой, Луганской, Житомирской областях новых случаев отравления суррогатами алкоголя не зарегистрировано (в целом здесь отравились 32 человека, из них восемь умерли).

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 18 октября в Украине было зарегистрировано 140 случаев отравления фальсифицированным алкоголем, из них 63 - летальные.

Первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности, в Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.