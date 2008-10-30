Что следует знать о вакцинации

На счет вакцинации ходит масса слухов, так стоит ли им верить? Давайте же разберемся в этом вопросе и в вопросе о том, как можно укрепить свой иммунитет, не используя медицинские препараты. Наверняка вам доводилось слышать о том, что прививки нельзя мочить, так как может возникнуть осложнение.

Дело в том, что врачи и правда не рекомендуют купание в день проведения прививки, но даже если на прививку попала вода, то опасаться этого не стоит, как и не стоит ожидать негативных последствий этого.

Вакцинация не является 100-процентной гарантией того, что вы не заболеете тем или иным заболеванием. Ведь прививка является лишь средством активизации иммунитета, поэтому не в состоянии предотвратить развитие болезни, а способна лишь облегчить ее проявления.

Можно ли принимать после прививки алкоголь? Лучше, конечно же, не делать этого, так после иммунизации наша печень, как иммунный орган, начинает активно работать. А ведь обезвреживание алкоголя происходит непосредственно в печени, и ей совершенно ни к чему лишняя нагрузка.

Если ваш малыш имеет врожденный иммунодефицит, то вакцинация в этом случае теряет смысл? Действительно, такие дети составляют особую группу. Риск естественных инфекций у них значительно превышает риск вакцинации, именно по этой причине их не прививают живыми вакцинами. Но прививать таких детей все же надо, так как если организм не вырабатывает иммунные клетки самостоятельно, то его следует простимулировать.

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