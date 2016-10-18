Вакцины против гриппа с обновленным штаммовым составом проверяют в Государственном экспертном центре

Якпроинформировали УНИАН в Минздраве, вакцину закупают частные структуры и распределяют в аптеки, учитывая спрос предыдущих лет.

По состоянию на сегодня в Украине, зарегистрированы и разрешены к применению следующие вакцины для профилактики гриппа с обновленным штаммовым составом:

- ВАКСИГРИП Сплит - вакцина для профилактики гриппа инактивированная жидкая, суспензия для инъекций по 0,25 мл № 1, № 10 или № 20; по 0,5 мл № 1, № 10, № 20 или № 50 в предварительно заполненных шприцах с прикрепленной иглой; по 5 мл (10 доз) во флаконах № 1 и № 10, производства Санофи Пастер Сек.А., Франция, заявитель Санофи Пастер Сек.А., Франция;

- ДжиСи Флю Вакцина для профилактики гриппа (расщепленный вирион, инактивированный), суспензия для инъекций в предварительно наполненных шприцах по 0,5 мл и 0,25 мл № 1, № 10, производства Грин Кросс Корпорейшн, Корея, заявитель М.Биотек Лтд, Великобритания.

Сейчас обе вакцины проходят контроль качества в Государственном экспертном центре, который завершится в ближайшие недели. Появление вакцин на рынке можно ожидать к концу октября.

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Такие сроки вызваны датами подачи вакцин на регистрацию от производителей. Минздрав со своей стороны придерживается необходимых процедур, чтобы убедиться в качестве вакцин прежде чем они попадут в аптеки.

Врачи советуют делать прививку на протяжении всего сезона. Вопреки распространенному мифу, это не ослабляет, а усиливает способность организма противостоять гриппу.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в сезоне 2016 – 2017 годов в Украине будут циркулировать штаммы гриппа: А/California/7/2009, A/Hong Kong/4801/2014 и B/Brisbane/60/2008.

ВОЗ прогнозирует штаммы вируса, против которых будут действовать вакцины, после анализа прошлогодней циркуляции. Поэтому вакцина защищает от всех актуальных штаммов, является безопасной и эффективной.