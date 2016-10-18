Матерей, отказывающихся от новорожденных детей, призывают отдавать младенцев в "Окна жизни"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе мэрии, для женщин, которые не имеют возможностей для выхаживания грудных детей и хотят отказаться от ребенка с сохранением инкогнито, в городских лечебно-профилактических учреждениях Одессы работают два «Окна жизни» — специальные беби-боксы для помещения младенца в безопасные условия.

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«Городские власти Одессы просят родителей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах, не подвергать своих детей опасности, не оставлять их в условиях, угрожающих жизни и здоровью», - акцентировали в мэрии.

Отмечается, что 15 октября около 6.00 на проходной Одесской областной клинической больницы был оставлен новорожденный ребенок — девочка весом 1 кг 200 граммов. В сумке с девочкой находилась записка о том, что ее зовут Машей, и родилась она 14 октября.

«Ребенок рожден вне лечебного учреждения. В настоящее время девочка находится в отделении реанимации областной детской клинической больницы в состоянии средней тяжести, начала усваивать по 5 мл молока», - рассказали в пресс-службе.

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Также на площади, у фонтана, по улице Крымской был найден новорожденный мальчик весом 2 кг 770 граммов. В сумке с младенцем находились подгузники и записка о том, что его зовут Ваня, и родился он 10 октября. Ребенок был доставлен в отделение реанимации областной детской клинической больницы.

«Состояние малыша удовлетворительное, в ближайшее время он будет переведен в отделение патологии новорожденных для дальнейшего обследования», - отметили в мэрии.

Как подчеркнули в пресс-службе, «Окна жизни» не оборудованы видеокамерами, позволяют гарантировать анонимность матери и избавляют ее от уголовной ответственности за оставление ребенка в опасных условиях. Они расположены в Одессе по адресам: ул. Космонавтов, 11 — на территории городского роддома №7 (слева от главного входа); ул. Академика Заболотного, 26-а — на территории детской городской больницы №3 (со стороны улицы Крымской).

В пресс-службе добавили, что, если женщина в родильном доме высказывает сомнения о возможности достойного обеспечения содержания ребенка в семье, ей может быть также предложено временное помещение новорожденного в Дом ребенка на полное государственное обеспечение без лишения матери родительских прав. Единственным условием является посещение ребенка мамой в период его нахождения в Доме ребенка. После улучшения материальных условий в семье мама может забрать ребенка домой. Точно также в Дом ребенка до решения социально-экономических проблем в семье может быть оформлен любой ребенок в возрасте до 3 лет.

В мэрии утверждают, что для семей, испытывающих экономические трудности, в детских поликлиниках Одессы организовано бесплатное обеспечение молочными смесями детей от рождения до двух лет. Дети из необеспеченных семей, независимо от возраста, бесплатно обеспечиваются необходимыми медикаментами для амбулаторного лечения по актам участковой педиатрической службы.

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы в конце прошлой недели на улице были обнаружены сумки с новорожденными мальчиком и девочкой.