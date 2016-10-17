В Украине запустят проект по анализу качества молочной продукции

Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «Тест» намерен запустить отдельный проект, посвященный анализу молочных продуктов в Украине, и ввести собственный знак качества «Чистота сохранена», который будет информировать потребителей о том, что продукция соответствует основным стандартам и безопасна для употребления.

Об этом сообщил глава центра экспертиз Валентин Безрукий в ходе пресс-конференции в УНИАН.

«Именно молочное направление чаще всего всплывает в наших исследованиях – это молоко, сыры, сметана и т.д. Поэтому мы решили обновить нашу работу, дополнив ее отдельным проектом, который назвали «О молоке начистоту». Знак называется «Чистота сохранена». Это будут углубленные исследования, касающиеся только молочной продукции», - сказал он.

По данным Безрукого, эксперты будут анализировать украинское молоко по трем основным направлениям. Они будут следить за тем, чтобы молоко добывалось исключительно от здоровых коров, было лишено различного рода добавок и хранилось при правильном температурном режиме. Чтобы оценить здоровье коров, эксперты проверили наличие в молоке гормонов и антибиотиков, нитратов, сальмонеллы, количество соматических клеток, указывающих на наличие у животных такого заболевания как мастит. При проверке молока на наличие добавок эксперты исследовали такие показатели как плотность (разбавление водой), жирность, наличие растительных жиров, соды, аммиака. О соблюдении или несоблюдении правильного температурного режима молока свидетельствовали его кислотность, а также микробиологические показатели.

Как отметила руководитель отдела тестирований центра экспертиз «Тест» Нина Кильдий, также присутствовавшая в ходе пресс-конференции, проект «Чистоту сохранено» был начат с тестирования 16 образцов молока. Из них 6 образцов – это молоко с базара, которое было куплено в разных городах. Два образца эксперты приобрели в Киеве, и по одному – в Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Также в исследовании приняли участие 10 популярных марок пастеризованного молока, продаваемые в магазинах.

Читайте такжеТреть пастеризованного молока в Украине не соответствует стандартам качестваПо данным Кильдий, результаты проведенного исследования показали, что большинство марок промышленного молока получили оценки «хорошо» и «отлично». В то же время все образцы домашнего базарного молока имели серьезные проблемы с микробиологией.

«Молоко, которое продается на базаре, это сырое молоко, оно не проходит никакой температурной обработки, и в этом заключается его опасность. Само по себе молоко, пока оно теплое и сразу от коровы, еще может быть безопасным. Дальше его уже нельзя употреблять в сыром виде, его обязательно необходимо кипятить», - сказала Кильдий.

Присутствовавший на пресс-конференции директор департамента продовольствия Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Николай Мороз согласился с тем, что домашнее молоко слишком загрязнено. Он добавил, что именно по этой причине украинские предприятия для промышленной переработки используют в основном фермерское молоко.

Читайте такжеТолько 9 марок сливочного масла из 25 соответствуют стандартам качества«Если производство молока в Украине составляет более 10 млн тонн, то только около 4 млн тонн поступает на промышленную обработку, и 6 млн тонн потребляется населением без поступления на обработку. Из этих 4 млн тонн только около 1 млн тонн – это молоко от домашних хозяйств. То есть наша промышленность использует в основном молоко от фермерских хозяйств», - сказал он.

По словам Мороза, в среднесрочной перспективе предприятия и вовсе откажутся от использования домашнего молока.

Как сообщал УНИАН, в середине декабря 2015 года центр экспертиз «Тест» провел исследования и выявил, что треть образцов пастеризованного молока в Украине (различных производителей) не соответствует стандартам качества.

Глава центра экспертиз «Тест» Валентин Безрукий в декабре прошлого года сообщил, что в целом фальсификация на рынке молочной продукции в Украине возрастает. На примере сливочного масла он показал, что за последние два года доля фальсификаций масла увеличилась более чем в два раза – с 34% в 2013 году до 64% в 2015 году.

Читайте такжеЖирное молоко оказалось полезнее обезжиренногоНаучно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз «Тест» - общественная организация по защите прав потребителей, специализирующаяся на сравнительных тестированиях с 2001 года. За 15 лет работы организация провела 573 тестов и проанализировала более 6,5 тыс. товаров (промышленных товаров и продуктов питания).