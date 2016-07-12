В Украине впервые провели пересадку механического сердца

Директор Института сердца Борис Тодуров заявил, что в Украине впервые имплантировано механическое сердце.

Об этом он сообщил в Facebook.

Читайте такжеАмериканские врачи впервые в мире провели пересадку части черепа «Мы сделали это! Первое механическое сердце в Украине имплантировано в Институте сердца. Пациент только что отправился в реанимацию», - написал он.

В медучреждении уточнили, что первое искусственное сердце имплантировано в Украине директором института, его командой и профессором из Германии Кристофом Шмидтом.

Читайте такжеИскусственная поджелудочная железа успешно протестирована в СШАПо словам Тодурова, использование искусственного механического сердца для больных с тяжелой сердечной патологией увеличивает их шансы выжить и дождаться необходимого для трансплантации донорского органа.

Стоимость механического сердца - 120 тыс. евро.

Врач отметил, что срок службы такого сердца не ограничен, некоторые пациенты с ним живут уже более восьми лет.