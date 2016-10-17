Гройсман обещает внедрить антикоррупционный механизм ценообразования на лекарства
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что правительство до конца года предложит эффективный антикоррупционный механизм ценообразования на лекарства.
Гройсман заявляет, что правительство до конца года предложит эффективный антикоррупционный механизм ценообразования на лекарства / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации обновленной структуры поддержки реформ, в частности, создания специализированных команд для поддержки реализации реформ и Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы.
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"Хочу подтвердить, что мы дерегулировали сегодня рынок лекарств, и до конца года мы предложим эффективные механизмы ценообразования на лекарства в стране», - отметил Гройсман и заверил, что этот механизм будет антикоррупционным.