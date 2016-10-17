Гройсман обещает внедрить антикоррупционный механизм ценообразования на лекарства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время презентации обновленной структуры поддержки реформ, в частности, создания специализированных команд для поддержки реализации реформ и Стратегии реформирования государственного управления Украины на 2016-2020 годы.

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"Хочу подтвердить, что мы дерегулировали сегодня рынок лекарств, и до конца года мы предложим эффективные механизмы ценообразования на лекарства в стране», - отметил Гройсман и заверил, что этот механизм будет антикоррупционным.