Число жертв СПИДа составит к 2030 году 1,2 млн человек в год, что более чем в пять раз ниже ранее прогнозируемой цифры в 6,5 млн человек. Об этом говорится в распространенном накануне специальном докладе Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/.

По оценке экспертов ВОЗ, пик смертности от СПИДа придется на ближайшие 5 лет. Как уточнил координатор программ ВОЗ по борьбе с эпидемиями Колин Матерс, в текущем году жертвами болезни станут 2,2 млн человек, а максимум летальных исходов - 2,4 млн - придется на 2012 год.

Но затем, отметил он, число жертв СПИДа пойдет на убыль. "В значительной степени это будет обеспечено за счет разработанных ВОЗ программ развития здравоохранения и превентивных мер в развивающихся странах", - подчеркнул он.

По прогнозам ВОЗ, к 2030 году также сократится число жертв таких болезней, как малярия и туберкулез. Но одновременно почти на треть возрастет количество неизлечимо больных раком и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а число жертв дорожно-транспортных происшествий почти удвоится - с 1,3 млн человек в 2004 году до 2,4 млн в 2030.