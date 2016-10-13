В реанимации больницы им.Мечникова в Днепре за неделю доставили 10 тяжелораненых из АТО
18:01, 13 октября 2016Страна
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За последнюю неделю в реанимационное отделение больницы им. Мечникова в Днепре доставили 10 тяжелораненых бойцов из зоны проведения антитеррористической операции.
У бойцов, которые находятся в реанимации, преимущественно ранения головы, шеи, груди, живота, конечностей / УНИАН
Об этом в эфире телеканала «112 Украина» сообщил главный врач областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
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«За последнюю неделю к нам поступило 10 крайне тяжелых бойцов с минно-взрывными ранениями. От солдата до командира батальона. Все они в настоящее время проходят лечение в реанимации больницы им. Мечникова», - сказал он.
Рыженко также отметил, что это самое большое количество раненых за последний месяц. У бойцов, которые сейчас находятся в реанимации, в основном ранения головы, шеи, груди, живота, конечностей.
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