Бюджет на медицинское обеспечение военных планируется увеличить на 100 млн грн - Полторак

Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, Полторак посетил Военно-медицинский клинический центр Центрального региона в Виннице и принял участие в торжественном открытии кабинета компьютерной томографии.

"Всего в этом году для военных медицинских учреждений мы закупили два таких томографа и другое медицинское оборудование. На эти цели бюджетом было предусмотрено почти 200 миллионов гривен из общего фонда, и 180 - из специального. Уже на следующий год мы запланировали увеличение бюджета на медицинское обеспечение по общему фонду на 100 миллионов гривен", - сказал министр.

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Полторак также проверил ход строительства реабилитационного центра, а также обсудил с руководством госпиталя вопросы реставрации зданий медицинского учреждения.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту госбюджета-2017, бюджет Минобороны в следующем году планируется увеличить по сравнению с 2016 годом на 15% - до 64 млрд грн. Вместе с тем, пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк в начале октября сообщил, что в министерстве хотят, чтобы финансирование ведомства в 2017 году было увеличено до 108 млрд грн.