Украинская ветслужба проведет аудит ветеринарных служб Польши

Государственный комитет ветеринарной медицины Украины в соответствии с требованиями Санитарного кодекса наземных животных МЭБ предлагает провести аудит ветеринарных служб Польши для изучения систем контроля за животными и по результатам аудита рассмотреть возможность подписания ветеринарного сертификата на импорт в Украину крупного рогатого скота из Польши.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Госкомветмедицины Украины.

Кроме того, сообщается, что специалисты ветеринарной медицины Украины с 22 сентября по 1 октября текущего года провели инспекцию польских мясоперерабатывающих предприятий на предмет возможности поставки в Украину собственной продукции польских предприятий. По обоюдной договоренности обследованию подлежал 61 объект. По результатам инспекции не выдана справка об эпизоотическом благополучии 10 хозяйствам (уездам), 12 предприятий отказались от проведения инспекции, на 2 – отсутствовало поголовье, 1 - неблагополучное по трихинеллезу и 16 не отвечают ветеринарно-санитарным требованиям.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе госветкомитета, специалисты изучают результаты аудита, и по проверенным предприятиям разрешения на экспорт еще не выдавались.

Отмечается, что на сегодня разрешение на поставку в Украину мяса и мясопродуктов имеют 75 польских предприятий.