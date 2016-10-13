Депутат рассказал о мифах вокруг медицинского страхования

Об этом сообщил народный депутат Украины, один из авторов законопроекта №4981 «Об общеобязательном социальном медицинском страховании» Андрей Шипко, отметив, что политики должны сделать реальные изменения в стране и вернуть людям право на качественную и доступную для каждого медицинскую помощь.

Остановившись на основных принципах Проекта Закона, парламентарий одновременно опроверг слухи, которые идут вокруг медицинского страхования.

Во-первых, по словам Шипко, для того, чтобы медицинское страхование в Украине заработало не нужны изменения в Конституцию.

«Это миф и выдумка тех, кому сейчас выгодна ситуация в отрасли, когда медицинская помощь недоступна для населения Украины», - добавил он.

Кроме того, народный депутат подчеркнул, что у Государства есть ресурсы обеспечить каждого пенсионера, каждого безработного и каждого ребенка полноценной и доступной медицинской помощью.

«Никто не будет платить деньги за страховку с пенсии! Есть медицинская субвенция, и сейчас она оплачивает стены в больницах, а должен оплачивать конкретно оказанные медицинские услуги!» - отметил нардеп.

По словам нардепа, не будет платить страховые взносы из своего кармана и работающая категория граждан. И бюджетники, и те, кто работает на больших и маленьких предприятиях будут застрахованы. В этом случае страховой взнос будет платить не работник, а работодатель. Размер взноса не привязан к фонду заработной платы и для всех он одинаковый, что исключает риски тенизации экономики!

Также, следует отметить, что, согласно законопроекту №4981, Государство имеет все рычаги для обеспечения контроля за деятельностью и финансовым состоянием страховщика, четкие требования к которому устанавливает орган, уполномоченный Кабинетом Министров Украины. Поэтому, не может идти даже речи о частное самоуправство.

«Непонятными являются и упреки относительно создания полностью частной модели страховой, ибо это не так. На этапе первого чтения Проект не дает окончательного определения, кто именно должен быть страховщиком, а лишь указывает, что это обязательно должен быть орган со статусом финансового учреждения. Поэтому, страховщиком вполне может выступать и государственное финансовое учреждение», - добавил Андрей Шипко.

В общем, вопрос о конкретной гражданско-правовой форме страховщика, определенные параметры которого уже выписаны в проекте Закона, оставлено до второго чтения, но им уже пытаются манипулировать.

Складывается впечатление, считает нардеп, что те, кто «анализируют» и пытаются дискредитировать Законопроект, не изучали и даже не видели его.

Напомним, 5 октября Комитет ВР по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения поддержал законопроект №4981 «Об общеобязательном социальном медицинском страховании в Украине» и рекомендует принять его за основу.