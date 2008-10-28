Львовщина: массовые отказы от прививок угрожают эпидемиями

Иммунологи Львовщины предостерегают граждан от вероятных вспышек эпидемиологических заболеваний. А все – из-за массовых отказов населения от обязательной вакцинации, пишет «Немецкая волна».

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Врачи-иммунологи бьют в набат: в этом году на Львовщине полторы тысячи людей официально отказались от профилактических прививок. Это количество является чрезвычайно высоким, отмечают специалисты. Кампания против вакцинации особенно активна во львовских роддомах. Родильницам навязывают мысль, что вакцина против гепатита В является вредной, рассказала на заседании Львовского пресс-клуба детский иммунолог Людмила Бобер.

Также среди «непопулярных» - прививка от гемофильных инфекций, которые влекут заболевание на менингит. Следовательно, заболеваемость растет: « В 2007 году на Львовщине не было зарегистрировано ни одного случая заболевания на дифтерию, а уже в 2008 году есть 7 случаев – два из них летальные», - заметила заведующий отдела областной санэпидемстанции Наталия Тимко.

Осложнения после вакцинации и в самом деле бывают, признают врачи, но это одиночные случаи, один на сто тысяч. В то же время в регионе участились случаи фальсификации прививок, когда записи есть, но фактически прививка не проводилась. Похожая ситуация практически во всех регионах Украины. Вместе с тем в МЗ планируют увеличить перечень обязательных прививок, создать лабораторию контроля качества вакцин и подготовить информационные открытки для родителей о важности вакцинации.