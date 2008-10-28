В мире миллионы людей страдают от проблем с артериальным давлением.

Для людей, столкнувшихся с таким недугом, важно знать, как читать показания тонометра и что они собственно означают. А приобрести его можно в ближайшей аптеке.

Верхний уровень давления означает максимальное давление в артериях нашего организма при каждом сокращении сердечной мышцы, то есть когда сердце бьется и выбрасывает кровь в сосудистое русло – это систолическое артериальное давление.

Нижнее число говорит о том, какое максимальное давление в сосудах бывает в те промежутки времени, когда сердце отдыхает, то есть в промежутках между сокращениями сердечной мышцы. Это давление называется диастолическим давлением.

Следует отметить, что артериальное давление человека может изменяться в течение суток. Так, например, наше давление ниже, когда мы лежим или спим, а когда мы встает, то уровень артериального давления поднимается вверх.

Временное повышение артериального давления может быть вызвано стрессом, физическими нагрузками, стрессом или волнением. Такие повышения вполне нормальны и могут быть у любого, даже самого здорового человека.

У каждого человека норма уровня артериального давления своя. Этот показатель зависит от возраста, пола, индивидуальных особенностей человека, а также от образа жизни и рода деятельности.

Контроль уровня артериального давления позволяет избежать неприятных для здоровья последствий.

Так какие же показатели являются примерной нормой для человека в разные периоды его жизни?

В возрасте от шестнадцати до двадцати лет нормой считается такой показатель, когда верхний предел находится на отметке 100-120, а нижний на 70-80.

В возрасте от двадцати до сорока лет верхнее давление должно быть 110-130, а нижнее – 70-80.

В возрасте от сорока до восьмидесяти лет верхнее артериальное давление должно быть до 140, а нижнее до 90.

У людей старше шестидесяти лет, верхнее давление может быть 150, а нижнее 90.