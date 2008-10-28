В России - более 3-х миллионов наркоманов и алкоголиков

Более трех миллионов россиян страдают наркологическими расстройствами. Подавляющее большинство из них - люди с алкогольной зависимостью. Эти данные прозвучали вчера на открытии международной конференции "Современные проблемы наркологии".

Уровень алкоголизации населения в РФ - один из самых высоких в мире. А по потреблению алкоголя страна имеет печальное лидерство - 18 литров на человека в год. "Не для кого не секрет, что алкогольная зависимость и наркомания - это катастрофа национального масштаба в современной России, - говорится в обращении, направленном участникам форума министром здравоохранения и социального развития РФ Татьяной Голиковой. - Международный опыт показывает, что для эффективной работы необходимы совместные действия учреждений здравоохранения, социального обеспечения, СМИ, административного и уголовного правосудия". В Минздравсоцразвития уверены, что в многих случаях семью и детей, где существует проблема алкоголя, можно спасти, вовремя подключившись к ситуации. "В области здравоохранения решение этих проблем будет строиться на лечении больных, их возвращению в общество, а также на предотвращении медицинских и социальных последствий злоупотребления алкоголем", подчеркнули в ведомстве. Главный акцент предполагается сделать на профилактику среди несовершеннолетних.

Специалисты выражают особую тревогу по поводу распространения алкогольной зависимости среди подростков. По мнению врачей, реклама на ТВ, доступность пива, алкогольных коктейлей для несовершеннолетних, несмотря на действующий запрет, приводит к раннему употреблению спиртного. В результате подросток начинает выпивать все больше, переходя к высокоградусным напиткам. Особенно данная проблема касается несовершеннолетних из асоциальных семей, где родители сами подтверждены употреблению спиртного. Здесь, считают эксперты, необходимо усиление роли органов социальной помощи.

Из общего числа 3 млн наркологических больных 1,3 проц приходится на токсикоманов, 16 проц - на людей, употребляющих наркотики. Основная масса - 82,7 проц - страдают алкогольной зависимостью. Это только официальные данные специализированных учреждений Минздравсоцразвития РФ.

ami-tass.ru