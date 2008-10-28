Горячий чай делает людей добрее

Американские психологи из Йельского университета совместно с коллегами из университета штата Колорадо пришли к выводу, что горячий чай или кофе способен стимулировать человека на проявление позитивных эмоций.

В ходе научного исследования ученые выбрали группу добровольцев, которые во время чаепития, а также распития горячего и холодного кофе, должна была изучить досье незнакомых людей и составить свое мнение о них.

В результате выяснилось, что те участники эксперимента, которые пили горячий напиток, видели в незнакомом человеке много положительных черт, в то время как те, кто пил охлажденный чай или кофе, воспринимали незнакомых людей не так доброжелательно.

Другой эксперимент, в ходе которого также нужно было дать характеристику незнакомым людям, держа теплые либо холодные грелки в руках, показал, что те люди, которые держали в руках горячие грелки были добрее, чем те, кто держал холодные.

Специалисты полагают, что информация о физическом тепле и эмоциональной теплоте обрабатывается в одном и том же участке головного мозга. Поэтому чтобы стать добрее человеку будет достаточно принять горячую ванну ил же выпить чашку горячего чая.

ИТАР-ТАСС