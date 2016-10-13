В Украине более 100 тыс. детей живут "в советской системе интернатных учреждений" - Кулеба

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба заявляет, что в Украине более 100 тыс. детей живут и получают образование "в советской системе интернатных учреждений".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентских слушаний на тему: "Права ребенка в Украине: обеспечение, соблюдение, защита".

"Идет работа над новым содержанием образования, обеспечением доступности образования, развитием опорных школ. Наконец, в первом чтении парламент проголосовал за закон об образовании, на мой взгляд, прогрессивный закон", - сказал Кулеба.

Читайте такжеКаждый третий ребенок в Украине живет за чертой бедности – детский омбудсменВ то же время он подчеркнул, что более 100 тыс. детей до сих пор живут и получают образование "в старой советской системе интернатных учреждений". "Их право на образование реализуется путем нарушения права на семью", - добавил Кулеба.

Еще 55 тыс. детей, сообщил он, находятся на индивидуальном обучении, ведь инклюзивное образование для них недоступно.

"Есть риск того, что хорошая идея сегодня - создание опорных школ, - она обернется расширением сети интернатных учреждений. Отсутствие дорог, транспорта, а иногда просто горючего для того, чтобы довезти ребенка до школы", - сказал уполномоченный по правам ребенка.