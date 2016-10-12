В Украине число отравившихся суррогатным алкоголем возросло до 131 человека

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ведомства, в частности, в Запорожской области общее количество случаев отравлений людей суррогатным алкоголем составляет 17. В Днепропетровской области новых случаев отравлений не зарегистрировано, общее количество пострадавших составляет 8 человек, из них одна - умерла.

В Харьковской области новые случаи отравлений не зарегистрированы. Общее количество отравлений в этом регионе составляет 87 случаев, из них 40 закончились летально.

Читайте такжеУ пациентов, отравившихся суррогатным алкоголем, нарушаются процессы свертывания крови - токсикологВ Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новые случаи отравлений не зарегистрированы (суммарное количество случаев отравлений в указанных областях составляет 19, из них 13 завершились летально).

По данным ведомства, по состоянию на утро 11 октября в Украине было зарегистрировано 122 случая отравлений фальсифицированным алкоголем, из них 54 - завершились летально.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Впоследствии смертельные случаи от отравления зафиксировали в других регионах Украины, в частности Донецкой, Луганской, Николаевской, Житомирской и Днепропетровской областях.