В Украине более 25 тыс. детей-сирот не имеют собственного жилья – правозащитники

В Украине по состоянию на 1 января 2015 года насчитывалось более 73 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, из которых более 25 тыс. не имеют собственного или временного социального жилья.

Об этом во время круглого стола «Реализация прав детей-сирот и лиц из их числа на жилье» в УНИАН сообщила заместитель председателя общественного союза «Альянс по защите прав детей» Алина Тирновенко.

«За годы независимости в Украине возросло количество детей, чьи права на жилье невозможно реализовать за счет местных бюджетов, и поэтому для этого нужны государственные целевые субвенции. В течение 2015 года за счет государства было предоставлено детям такой категории 215 временных помещений, что составляет 1,8% от потребности. Итак, ситуация является критической, и ее надо решать», – сказала Тирновенко.

Читайте такжеДень усыновления: в Киеве прошел флешмоб с участием детей из интернатовВ то же время представитель белорусского правозащитного центра «Весна» Дмитрий Соловьев отметил, что в его стране ситуация с решением жилищных проблем детей-сирот несколько лучше, благодаря последовательно разработанной государственной программе, которая, в частности, предусматривает предоставление человеку после выхода из интерната временного или социального жилья с правом его аренды. Также люди такой категории имеют возможность получить льготный кредит на строительство или приобретение жилья.

Читайте также8 тысяч украинских детей нашли новые семьи благодаря порталу "Сиротству - нет!"Присутствующий на круглом столе заместитель департамента по защите прав детей Министерства социальной политики Украины Владимир Вовк согласился, что в Украине ситуация с соцзащитой сирот оставляет желать лучшего.

«Действительно, ситуация сложная и неудовлетворительная, потому что те темпы, которыми мы обеспечиваем детей-сирот жильем, свидетельствуют, что они должны жить вечно. 1,8% от потребностей ежегодно – это свидетельствует, что человеческой жизни не хватит. Выход из ситуации один – планирование средств для обеспечения жилья на всех уровнях с проведением градации и возложения обязанностей выполнения на самые низкие звенья – на органы местного самоуправления, на территории которых человек получил статус сироты или лишенного попечительства», – сказал Вовк.

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По его словам, в целом, чтобы одновременно решить проблему обеспечения жильем сирот, нужно 3 млрд грн бюджетных средств. «И то – это будет еще не жилье, а лишь крыша над головой», – отметил Вовк.