В школах введут уроки обязательного обучения плаванию

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО поддерживает инициативу введения в школах обязательного обучения плаванию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции.

“Конечно, я всецело поддерживаю ту идею, которая была сформулирована на научной конференции в Днепропетровске об обязательном обучении плаванию каждого ребенка”, - сказал Ю.ПАВЛЕНКО. Он добавил, что такая позиция поддерживается местными органами власти, научными работниками, врачами и общественностью в целом.

По словам министра, проблема лишь в одном – в отсутствии достаточного количества бассейнов, запущенных в 90-е годы.

“На протяжении первых десяти лет независимости у нас есть две большие жертвы – это детские сады и бассейны, которые пострадали больше всего, которые больше всего были разрушены, уничтожены, перепрофилированы, проданы и которые не восстановили свою пригодность”, - отметил он.

В то же время, Ю.ПАВЛЕНКО напомнил, что сейчас профильное министерство разрабатывает программу строительства в каждом районном центре физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном на 25 метров. Министр убежден, что при объединении усилий местной и центральной власти, а также частного бизнеса за два-три года такую программу-минимум можно выполнить.

Его поддержал народный депутат, президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий СУШКЕВИЧ, сообщивший, что в нашем государстве ежегодно на воде погибают почти 380 детей.

“То, что Днепропетровск сделал такой вариант администрирования занятий плаванием, – это огромное достижение Днепропетровска. И дай Бог, чтобы нам удалось продолжить эту работу”, - сказал В.СУШКЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Днепропетровский городской совет выделил из местного бюджета 250 тыс. грн. на обязательные уроки плавания для 4 тысяч школьников 2-4-х классов 11-ти общеобразовательных школ.