Как вылечить ангину

Для борьбы с ангиной врач вам выпишет иммуномодуляторы. При ангине показаны также физиотерапевтические процедуры и промывание миндалин. Но также необходимо лечиться и самостоятельно.

Несколько раз в день полощите горло чесночной водой (для ее приготовления два зубчика чеснока залейте стаканом кипятка) или же антисептическим раствором.

К оперативному лечению при тонзиллите прибегают редко.

Только в тех случаях, когда консервативное лечение не дает положительных результатах, а также при серьезных заболеваниях сосудов, сердца и почек.

Если у вас появились первые признаки заболевания, то вам обязательно необходимо соблюдать постельный режим.

Откажитесь от употребления горячей или холодной пищи, Вся употребляемые вами напитки и пища должны быть теплыми. Во время заболевания также очень важно употреблять большое количество жидкости.

Каждые два – три часа полощите горло раствором фурацилина или же раствором питьевой соды.

Для приготовления раствора пищевой соды вам потребуется одну чайную ложку соды залить стаканом воды.

Вызовите на дом участкового терапевта. Не пренебрегайте лечением.

Дело в том, что надеется на «чудесное исцеление» в этом случае совершенно бесполезно. При недостаточном лечении вы можете только усугубить положение.

Если говорить о рецептах народной медицины, которые помогут справиться с тонзиллитом, то попробуйте такое простое и проверенное временем средство. Отожмите сок хрена и смешайте его в равных долях с кипяченой водой.

Полученной смесью полощите горло несколько раз в день. Главное, следите за тем, чтобы раствор не был холодным или же, наоборот, горячим.

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