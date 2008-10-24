В Британии разрешили скрещивать человека с животным

Нижняя палата британского парламента в третьем чтении одобрил вчера, 22 октября, законопроект, разрешающий создание гибридных эмбрионов или химер, пишет газета The Guardian.

Известно, что новый законопроект теперь должен быть одобрен Палатой лордов. И если верхняя палата примет утвердительное решение, то создание химер в Великобритании может быть официально разрешено уже в ноябре 2008 года.

Эксперты сообщают, что эмбрионы, представляющие собой смесь человека и животного, могут служить источником стволовых клеток. Для того, чтобы их создать, необходимо из яйцеклетки млекопитающего удалить ядро, которое содержит генетический материал организма, и вместо него поместить ядро человека.

В результате полученный эмбрион будет не совсем человеческим, так как в его клетках будет содержаться часть от животного родителя.

Lenta.ru