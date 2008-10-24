Пандемия птичьего гриппа может убить 1,5 млрд человек

Старший координатор системы ООH по проблемам гриппа Дэвид Hабарро выступил с заявлением о том, что пандемия птичьего гриппа, которая может возникнуть на планете, способна унести жизни полутора миллиардов человек.

Набарро подчеркнул, что вирус птичьего гриппа может мутировать, и если это произойдет, то он приобретет возможность передаваться от человека к человеку, что приведет к пандемии.

Поэтому представитель ООН выразил опасение, что последствия пандемии, если она возникнет на Земле, могут быть крайне серьезными, так как по согласно подсчетам, этот вирус способен унести жизни от 70 млн до 1,5 млрд человек.

Птичий грипп в случае пандемии способен унести жизни от 70 млн до 1,5 млрд человек Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), почти половина смертей от птичьего гриппа на всей планете приходится на Индонезию.

korrespondent.net