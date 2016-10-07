Головные боли могут быть симптомом стресса - медики

При стрессе в организме вырабатывается гормон адреналин, основная функция которого заставить организм выживать. Если бы в нашей жизни не было стрессовых ситуаций элементов соревнования, риска, желания работать на пределе возможностей жизнь была бы гораздо более скучной. Иногда стресс выполняет роль своего рода вызова или мотивации, которая необходима, чтобы почувствовать полноту эмоций, даже в случае, если речь идет о выживании.

Если же совокупность этих вызовов и сложных задач становится очень большой, тогда способность человека справляться с этими задачами постепенно утрачивается.

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Медики советуют обращать внимание на симптомы стресса - это невнимательность, повышенная возбудимость, постоянная усталость, ухудшение памяти, резкое увеличение количества выкуриваемых сигарет, тяга к употреблению алкогольных напитков, потеря сна и аппетита, отсутствие чувства радости. Возможны так называемые психосоматические боли в области головы, спины, желудка.