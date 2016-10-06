ВР освободила от налогообложения телекоммуникационные операции для благотворительных сообщений

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 290 народных депутатов из 356, зарегистрированных в сессионном зале.

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Законом устанавливается, что уменьшение суммы налоговых обязательств плательщика налога – оператора телекоммуникаций в случае отказа абонента от подписки, но не полученных телекоммуникационных услуг разрешается при перечислении части суммы предоплаты телекоммуникационных услуг в качестве благотворительного пожертвования при выполнении благотворительного телекоммуникационного сообщения по поручению абонента.

Также определяется, что освобождаются от налогообложения операции оператора телекоммуникаций по предоставлению телекоммуникационных услуг в части осуществления благотворительного телекоммуникационного сообщения на благотворительные цели.

Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.