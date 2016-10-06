Регионы, которые будут эффективно внедрять медреформу, получат финансовую поддержку - Минздрав

Как сообщили УНИАН в Минздраве, заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что Украина с 2017 года начинает постепенный переход к внедрению страховой модели финансирования медицинской отрасли.

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«Мы должны создать такой механизм, чтобы регионы, которые идут быстрее других, имели больше преференций, чтобы наш бюджет подгонял реформу, а не консервировал существующее положение», - заявил чиновник, подчеркнув, что территориальные общины, которые эффективно внедрять медицинскую реформу, получат финансовую поддержку.

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Он отметил, что в документе не предусмотрены дополнительные средства на реформу здравоохранения, но бюджет на следующий год должен стать стимулом для преобразований в медицинской сфере. Сейчас ведомство пропагандирует политику эффективного использования имеющихся средств на конкретные услуги для конкретного пациента.

Проектом бюджета на 2017 г. предусмотрено увеличение общих расходов на здравоохранение на 3,4 млрд грн. (на 6%), объема медицинской субвенции для регионов на 2,4 млрд грн (на 5,3%), средств на закупку лекарств на 2 млрд грн (на 50,6%).