В Украине зарегистрировано 104 случая отравлений фальсифицированным алкоголем

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем составляет 51 человек.

Читайте такжеГоспродпотребслужба планирует обсудить с торговыми сетями наличие фальсификата

По данным ведомства, в Харьковской области еще трое человек отравились фальсифицированным алкоголем. Вместе с тем, в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях новых случаев отравлений не зарегистрировано.

Как сообщал УНИАН, первые смерти в результате отравления алкоголем были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября.

Впоследствии смертельные случаи от отравления были зафиксированы в Донецкой, Луганской, Николаевской и Житомирской областях. Прокурор Харьковской области сообщил о задержании организатора и трех пособников производства суррогатного алкоголя.

Читайте такжеВ интернете в свободном доступе украинцам продают контрабандный и некачественный алкоголь

По состоянию на 5 октября в Украине был зарегистрирован 101 случай отравления фальсифицированным алкоголем, количество умерших в результате отравления составляло 51 человек.