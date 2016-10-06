Украинские IT-волонтеры запустили семь новых услуг для переселенцев на сайте iGov

Украинские ІТ-волонтеры запустили семь новых услуг для переселенцев на онлайн-портале iGov в рамках борьбы с коррупцией и усовершенствования бизнес-процессов в государственных органах, сообщил координатор волонтерского проекта iGov, руководитель ІТ-направления крупнейшего в Украине «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет на своей странице в сети Facebook.

Читайте также75% внутренне перемещенных лиц относятся к социально уязвимым группам

В частности, речь идет об услугах по назначению ежемесячной адресной помощи переселенцам, переоформлению справки о взятии на учет в связи с изменением информации о заявителе (с одновременным оформлением ежемесячной помощи) и предоставлению консультаций о причинах остановки выплаты и по другим вопросам, связанным с внутренне перемещенными лицами. Также на онлайн-портале появились услуги по снятию переселенцев с учета, а также уведомлению государства об изменении адреса их фактического проживания или о любой другой информации, которая может влиять на выплаты.

Читайте такжеОбщий уровень благосостояния внутренне перемещенных лиц является крайне низким - исследование

Дубилет отметил, что в первое время услуги будут доступны только в пилотном регионе – в Днепропетровской области, однако вскоре он намерен расширить зону их действия на всю Украину.

«Мы призываем местные и центральные власти использовать нашу платформу и запустить эти услуги в других регионах (напомню, что это бесплатно и займет до одной недели)», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2015 года команда украинских IT-волонтеров совместно с общественной организацией ICT Competence Center запустили интернет-портал iGov.org.ua, с помощью которого граждане Украины смогли получать государственные услуги в электронном формате без личного взаимодействия с госорганами.

Читайте такжеНаиболее интенсивно с оккупированных Крыма и Донбасса выезжали высокообразованные люди

25 марта 2016 года Дмитрий Дубилет сообщил, что международные компании PricewaterhouseCoopers, Ward Howell и Talent Advisors проведут технический аудит интернет-портала по предоставлению электронных госуслуг iGov, результаты которого в будущем позволят передать волонтерский ресурс в ведение государства. При этом заказчиками аудита выступают Transparency International и Минэкономразвития.