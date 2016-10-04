Внедрение страховой медицины в Украине начнется в 2017 году и продлится три года - Минздрав

Перевод системы здравоохранения на страховую модель начнется уже в 2017 году и продлится три года.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, трансформация системы стартует с запуска семейной медицины европейского образца на базе существующего первичного звена украинской системы здравоохранения (поликлиники, амбулатории).

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Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк отметил, что за прошедшие 25 лет в Украине был разработан 21 законопроект о введении страховой медицины.

"Многие из них предусматривали создание крупных бюрократических структур или перенаправление бюджетных потоков в чьи-то карманы — к счастью, Верховная Рада не позволила этого. Цель нашей команды — внедрение страховую модель медицины в практике уже в 2017 году и мы нашли способ сделать это с минимальными и понятными всем изменениями в законодательстве”, — сказал Ковтонюк.

По его словам, украинцы смогут свободно выбирать семейного врача и педиатра для своих детей и заключать с ними прямые договора с четко прописанным объемом услуг, гарантированных и оплаченных государством.

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"В случае, если пациента не удовлетворяет семейный врач, он сможет его поменять. Семейные врачи будут выдавать справки в детский сад, школу, бассейн. Привязка к месту жительства отменяется. Наша цель — врач каждой семье. Семейный врач должен стать агентом семьи в системе здравоохранения, направлять, следить за здоровьем и обеспечивать всю первичную диагностику. Семья должна ему доверять, а для этого врач должен быть мотивирован прежде всего финансово”, — сказал Ковтонюк.