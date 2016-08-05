За 2 года более 1 миллиона людей получили помощь Штаба Ахметова

Гуманитарный штаб был создан 6 августа 2014 года для оказания максимальной помощи мирным жителям Донецкой и Луганской областей. Штаб объединил ресурсы и возможности Фонда Рината Ахметова, бизнесов Группы СКМ и ФК «Шахтер».

В четверг, 4 августа, директор Штаба Александр Вишняков и координатор Штаба Римма Филь в детском лагере «Альбатрос» на Азовском море открыли программу «Мирное лето – детям Донбасса -2016». Второй год подряд дети из «серой» зоны и неподконтрольной территории имеют возможность отдохнуть и оздоровиться. В этом году оздоровление пройдут 500 детей.

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«Штаб продолжает работу. Эта программа создана для того, чтобы дети хоть ненадолго отвлеклись от тяжелых будней и провели счастливое время под мирным небом. Гуманитарный штаб Рината Ахметова работает уже два года. За это время 1,1 млн. человек получили помощь, - сказал Александр Вишняков на открытии первой смены детского отдыха.

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«Ринат Ахметов будет и в дальнейшем помогать жителям Донбасса. Помогать столько, сколько это будет необходимо», - подчеркнула Римма Филь.

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Программа «Гуманитарная помощь» - обеспечивает базовую потребность в продовольствии. Организована доставка и выдача продуктов для социально незащищенных мирных жителей Донбасса по обе стороны линии соприкосновения. За два года работы Штаб Рината Ахметова отправил на Донбасс 232 автоколонны из 5309 двадцатитонных фур, которые доставили более 105 тыс. тонн продуктов. Бригады мобильной выдачи посетили 425 населенных пунктов, благодаря чему охвачено 90% прифронтовых поселков и сел вдоль линии соприкосновения. В результате мирным жителям Донбасса по обе стороны линии соприкосновения выдано 9 153 216 взрослых и детских продуктовых наборов.

Программа «Адресная помощь» – поддержка здесь и сейчас людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Помощь предоставляется в первую очередь детям на неотложное лечение и проведение операций. 6 622 человека получили помощь на лечение от Штаба, в т.ч. 2 312 ребенка. Также в рамках направлений «Лекарства детям» и «Кардиопомощь» Штаб обеспечивает детей и взрослых жизненно важными медикаментами, оказывает помощь в реабилитации раненых детей. Всего за 2 года работы Штаба 44 970 человек получили адресную помощь.

«Мирное лето – детям Донбасса!». Проект направлен на организацию летнего отдыха и оздоровления детей, пострадавших от вооруженного конфликта. В 2015 году 2 200 ребят посетили летние центры, расположенные на неконтролируемых территориях, а именно в Донецке, Енакиево, Харцызске и Комсомольском. За два летних сезона 1100 детей получат возможность отдохнуть и оздоровиться в лагерях.

Программа «Психологическая помощь детям», основной этап которой был реализован в 2015 году, ставила задачу помочь детям и их родителям справиться с последствиями стресса, вызванного вооруженным конфликтом на Донбассе. Для этого Штаб обучил 250 психологов по курсу «Травма войны». В результате 49 901 ребенок и 5 979 взрослых получили первичную психологическую помощь от специалистов Штаба Рината Ахметова. На сегодня психологи самостоятельно работают с детьми на территории всей Украины. Штаб продолжает поддерживать квалификацию обученных специалистов – для них проводятся тренинги и семинары. Непосредственно в Гуманитарном штабе продолжают работу два специалиста, которые занимаются с наиболее трудными случаями у детей.

«Поможем. Здоровье». Проект успешно работал с ноября 2014-го по февраль 2015-го года и был направлен на оказание медицинской и медикаментозной помощи пожилым людям, беременным, детям. Было роздано 1 000 аптечек «Для матери и ребенка», 10 000 аптечек для пожилых людей и 20 - для бомбоубежищ. 6 718 жителей Донбасса получили инсулин. Было выдано 2 412 наборов для рожениц. Всего за время реализации проекта 20 060 человек получили помощь от Гуманитарного штаба.

Программа «Эвакуация и расселение» реализована в 2014 году и предусматривала экстренную помощь женщинам с детьми, инвалидам и старикам в связи с началом вооруженного конфликта на Донбассе. За период реализации программы Штаб эвакуировал 39 462 мирных жителей Донбасса, из которых 14 784 – дети. В 2014 году на базах в Одесской, Херсонской и Николаевской областях были временно расселены 6 939 человек.