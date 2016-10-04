Число жертв алкогольного суррогата возросло до 42 человек

По оперативным сообщением Госпродпотребслужбы, количество пострадавших от отравления фальсифицированным опасным алкоголем составила - 66 человек, из них умерли – 29 человек: в Волчанскому районе отравилось 23 человека, из них 13 умерли, в Изюмском районе отравились 22 человека, из них 5 умерли, в Харьковском районе - отравилось 11, из них 5 умерло, в Боровском районе - отравился 1 человек (умер), в Великобурлукском районе – 4 человека (умерли), в Барвенковском районе - 1 человек отравился, в Балаклейском районе - 1 человек отравился, в г. Харькове - зарегистрированы отравления у 2 человек, в Купянском районе – отравилось 1 человек (умер).

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По данным судебно-медицинской экспертизы у 23 умерших обнаружен метиловый спирт.

По оперативным сообщениям территориальных органов Госпродпотребслужбы в Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях по состоянию на 09 час 04.10.2016 новых случаев отравлений суррогатами алкоголя не зарегистрировано. Ситуация в указанных областях такая: Житомирская область (г. Бердичев): отравились – 3 человека, умер 1 человек; Донецкая область (г. Лиман): отравились – 9 человек, из них 5 умерло; Николаевская область( г. Николаев): отравилось и умерло - 5 человек ; Луганская область:(г. Рубежное): отравилось и умерло - 2 человека.