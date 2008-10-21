Ватикан призывает врачей не отказываться от неизлечимо больных

Врачи не должны отказываться от неизлечимо больных пациентов, заявил в понедельник Папа Римский Бенедикт Шестнадцатый, принимая в Ватикане представителей Итальянского общества хирургов.

Понтифик отметил, что раньше медицина ограничивалась тем, чтобы уменьшить страдания больного, не в силах излечить его. Однако в минувшем столетии эта наука шагнула вперед, получив возможность эффективно помогать больным. Таким образом, излечение стало вполне достижимым, оно, по словам Папы, приковывает к себе "почти эксклюзивное внимание современной медицины".

"Впрочем, эта установка порождает новую опасность - риск того, что пациент может быть брошен в момент осознания, что невозможно достигнуть значительных результатов (в его лечении)", - сказал Папа Римский.

Тем не менее, по словам понтифика, даже если выздоровление невозможно, врачи могут многое сделать для больного.

"Если невозможно облегчить страдания пациента, его можно сопровождать в пути, насколько возможно улучшая качество его жизни", - пояснил он.

Любой пациент, в том числе и неизлечимо больной, представляет собой абсолютную ценность, добавил Бенедикт Шестнадцатый.

РИА "Новости"