Германия передала украинским пограничникам два реанимобиля

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.

"Правительство Германии передало отечественным пограничникам два современных реанимобиля: danke, Deutschland! (Спасибо, Германия)", - написал Мельник.

Как сообщал УНИАН, 29 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Германия является одним из главных партнеров и союзников Украины в борьбе с российской агрессией.