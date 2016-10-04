Германия передала украинским пограничникам два реанимобиля
09:08, 04 октября 2016Страна
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Федеративная Республика Германия передала украинским пограничникам два реанимобиля.
Германия передала украинским пограничникам два реанимобиля / УНИАН
Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил в Twitter.
"Правительство Германии передало отечественным пограничникам два современных реанимобиля: danke, Deutschland! (Спасибо, Германия)", - написал Мельник.
Как сообщал УНИАН, 29 сентября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Германия является одним из главных партнеров и союзников Украины в борьбе с российской агрессией.
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