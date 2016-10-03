Антимонопольный комитет Украины оштрафовал известные фармацевтические компании за сговор

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании-участницы фармрынка Украины на общую сумму почти 2,8 млн грн за антиконкурентные согласованные действия, касающиеся установления контроля над рынками лекарственных средств группы компаний Servier, которые реализуются на территории Украины, сообщила пресс-служба АМКУ.

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Пресс-служба сообщила, что компании «Сервье Украина» (Киев) была оштрафована на 1,7 млн грн, «Оптима-Фарм, ЛТД.» (Киев) - на 180 тыс. грн и «БаДМ» (Днепр) – на 903 тыс. грн.

Также в сообщении пресс-службы Антимонопольного комитета отмечается, что были также оштрафованы «Сервье Украина» - на 340 тыс. грн, «АльбаУкраина» (Борисполь) – на 340 тыс. грн, «Людмила-Фарм» - на 26 тыс. грн и «А’СТА» (Киев) – на 424 тыс. грн за антиконкурентные согласованные действия, касающихся распределения рынков по кругу покупателей в сфере государственных закупок.

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября 2016 года Антимонопольный комитет принял решение оштрафовать 5 компаний - участников фармацевтического рынка Украины за согласованные действия на рынке на общую сумму 1,65 млн грн.

Предметом расследования стал факт завышения цен на специфические препараты производства швейцарской компании «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» сразу несколькими дистрибьюторами.

В АМКУ отметили, что в период 2011-2013 в отношениях компании «Алкон Фармасьютикалз ЛТД» и «БаДМ», «Вента. ЛТД», «Оптима-Фарм, ЛТД» и «Альба Украина» существовали непрозрачные механизмы предоставления послепродажных скидок. Дистрибьюторы осуществляли реализацию лекарственных средств производства группы «Алкон» по процедуре государственных закупок по ценам выше, чем цены реализации в аптечных учреждениях. При этом применялись различные подходы к ценообразованию.