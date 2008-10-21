Совет министров ЕС утвердил новые нормы качества воды в водоемах

Совет министров по вопросам окружающей природной среды ЕС утвердил новые нормы качества воды в реках и морях.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее решение одобрено на заседании Совета 20 октября в Люксембурге.

Директива включает в себя нормы относительно содержания в воде 33 загрязняющих веществ, из них 13 – вещества приоритетного риска, среди которых, в частности, тяжелые металлы и кадмий.

Директива предусматривает значительное сокращение выбросов этих веществ в воды до 2018 года.

Страны-члены должны одобрить необходимые меры для уменьшения выбросов таких веществ до 2015 года.

Положения Директивы должны быть включены в национальное законодательство в течение 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, Европарламент одобрил проект этой директивы 17 июня.