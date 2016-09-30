Гройсман пообещал в 2017 году начать восстановление спортивной инфраструктуры в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Львовщине во время встречи с паралимпийцами - участниками и победителями паралимпиады в Рио.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на Львовщине во время встречи с паралимпийцами - участниками и победителями паралимпиады в Рио.

"Мы приняли решение, что в следующем году финансирование региональных программ из государственного бюджета мы будем восстанавливать спортивную инфраструктуру. Нам надо восстанавливать спортивные площадки, стадионы для занятия массовым спортом, физкультурой. Не нужно иметь огромные возможности для восстановления школьных стадионов и других, заброшенных десятилетиями, объектов", - отметил Гройсман.