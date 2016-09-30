В Минздраве убеждены, что местная власть не сможет финансировать санатории и больницы, переданные ей на баланс

Как сообщили УНИАН в Минздраве, среди них – 14 санаториев общегосударственного значения, обслуживающих отдельные категории пациентов, такие как дети с ДЦП, больные туберкулезом различной формы и тому подобное.

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Напомним, что летом 2016 г. бывшее руководство Министерства здравоохранения решило передать медучреждения, подчиненные МОЗ, на баланс местной власти. Это привело к тому, что в государственном бюджете на 2017 год их финансирование не было предусмотрено. После жалоб о подготовке некоторых из этих заведений к продаже, новое руководство отозвало письмо и обратилось к правительству с просьбой вернуть их в подчинение государства, чтобы избежать неконтролируемой приватизации или закрытия.

«Мы должны проводить реформирование государственных учреждений, но не таким способом. Местные бюджеты не смогут сразу их содержать, и заведения наверняка будут закрыты или выставлены на продажу. Например, один из санаториев в городе Трускавец требует на содержание 40 млн.грн. ежегодно. Собственные доходы города за год – всего 68 млн. Нетрудно догадаться, что произойдет, когда заведение окажется на балансе города», - сообщил заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

Параллельно планируется начать процесс реформирования санаторного лечения в государственных учреждениях с предоставлением этим заведениям финансовой и управленческой автономии.

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«Мы выступаем за то, чтобы перейти на монетизацию услуг, перейти на модель «деньги следуют за пациентом», оплачивая конкретные услуги в санаториях. Люди должны сами выбирать санаторий для лечения или реабилитации, а мы, как государство, – оплачивать это. Такой подход повысит конкуренцию, позволит санаториям зарабатывать деньги на свое развитие и предоставлять путевки большему количеству людей», - заявил Ковтонюк.

Он подчеркнул, что качество медицинской помощи и обслуживание в санаториях сейчас низкого качества, поскольку модель содержания этих учреждений – неэффективная. Зарплаты персонала низкие, денег не хватает ни на ремонт, ни на современное оборудование.

МОЗ придерживается четкой позиции: оставить санатории в государственной собственности и под государственным контролем, сохраняя мощности по основному профилю, но превратить их в самоокупаемые предприятия, которым государство оплачивает услуги для конкретных граждан.

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Согласно расчетам Минздрава Украины, в бюджете на 2017 год необходимо предусмотреть 576 млн 682 тыс грн на финансирование 27 учреждений здравоохранения, подчиненных Минздраву. Из них 313 млн 551 тыс - на 14 санаториев и 263 млн 130 тыс грн – на больницы, диспансеры, центры, поликлиники.

Для обеспечения деятельности 14 специализированных санаториев нужно 313 млн 551 тыс грн (145 млн 288 тыс. грн - на зарплаты, 52 млн 148 тыс грн - на коммунальные услуги и энергоносители). Общая мощность 14 санаторных учреждений составляет 4 145 коек, средняя продолжительность курса лечения - 33 дня. Средняя стоимость курса лечения в текущем 2016 году составляет более 8 тыс грн.