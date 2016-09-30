Глобальный фонд ПРООН провел в Киеве семинар для экспертов по закупкам

Как сообщили УНИАН в Минздраве, семинар организован Глобальным Фондом ПРООН.

В рамках мероприятия состоялись дискуссии между сотрудниками ПРООН в Украине, национальными партнерами и международными экспертами и обмен опытом между группами по закупкам из разных стран. Гости посетили производство одной из украинских фармацевтических компаний и ознакомились с местными технологиями производства лекарств.

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Особое внимание было уделено стратегии закупок ПРООН в сфере здравоохранения и закупок ПРООН на средства Глобального Фонда, планирование, наращивание индивидуального потенциала в закупках, обеспечение качества фармацевтических продуктов, прав интеллектуальной собственности, закупки медицинского оборудования, аудита закупок и особенности заключения договоров.

Также во время мероприятия участники получили возможность наладить партнерские отношения с партнерами ПРООН в Украине, в том числе, в государственных структурах, а также национальными и международными поставщиками.