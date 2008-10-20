Херсонщина: за выходные 10 человек отравились грибами

В течение последних выходных 18-19 октября в Херсонской области от отравления грибами пострадали 10 человек, из которых двое погибли.

Как сообщил корреспонденту УНИАН первый заместитель руководителя Херсонской областной санэпидемстанции Анатолий КОВАЛЬ, в области наблюдается рост случаев отравления грибами. Так, с начала года уже зафиксировано 62 подобных случая, из которых 3 случая были летальными. Среди пострадавших - 10 детей. Это больше, чем за весь прошлый год: в 2007 году зафиксировано 53 случая отравления грибами, из которых 2 случая были летальными.

В настоящее время в больницах области находятся 8 пострадавших от отравления. Четверо из них в тяжелом состоянии.