100 детей из интернатов проведут флешмоб ко Дню усыновления

100 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приедут в Киев из интернатов Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

В мероприятии примут участие директор департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса и директор Фонда Рината Ахметова Александр Вишняков.

Аккредитация журналистов по телефону +38(063) 235-47-13 или по адресу электронной почты amoskvitina@fdu.org.ua.