100 детей из интернатов проведут флешмоб ко Дню усыновления

18:20, 29 сентября 2016
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Завтра, 30 сентября 2016 года, 11:00 – 13:00, на Почтовой площади в Киеве состоится флешмоб ко Дню усыновления «Ми чекаємо на маму і тата!». 

Фото: УНИАН

100 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приедут в Киев из интернатов Киевской, Житомирской и Черниговской областей.

В мероприятии примут участие директор департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса и директор Фонда Рината Ахметова Александр Вишняков.  

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