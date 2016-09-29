100 детей из интернатов проведут флешмоб ко Дню усыновления
18:20, 29 сентября 2016Страна
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Завтра, 30 сентября 2016 года, 11:00 – 13:00, на Почтовой площади в Киеве состоится флешмоб ко Дню усыновления «Ми чекаємо на маму і тата!».
Фото: УНИАН
100 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, приедут в Киев из интернатов Киевской, Житомирской и Черниговской областей.
В мероприятии примут участие директор департамента защиты прав детей и усыновления Министерства социальной политики Украины Руслан Колбаса и директор Фонда Рината Ахметова Александр Вишняков.
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