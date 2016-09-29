Минсоцполитики планирует возобновить перерасчет страховых выплат для пострадавших на производстве

"С учетом расчетов исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве участники консультаций договорились о возможности восстановления такого перерасчета с 1 марта 2017 года", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, в рамках Генерального соглашения между Минсоцполитики, организациями профсоюзов и работодателей предусмотрено обязательство сторон провести до 1 октября текущего года консультации по восстановлению ежегодного (с 1 марта) перерасчета ежемесячных страховых выплат для пострадавших на производстве и возможности повышения минимального размера пособия по безработице для застрахованных лиц.

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«По результатам консультаций стороны отметили необходимость возобновления ежегодного перерасчета ежемесячных страховых выплат, который был остановлен с 1 января 2015 года до стабилизации финансово-экономического положения государства», - говорится в сообщении.

Как отмечается, такой перерасчет потребует около 700 млн гривень и может быть обеспечен за счет средств системы социального страхования от несчастных случаев на производстве.

Что касается возможности повышения минимального размера пособия по безработице, участники консультаций обсудили возможность установления таких выплат в фиксированном размере. Государственной службе занятости рекомендовали осуществить соответствующие расчеты.

Как сообщал УНИАН, правительство 23 августа 2016 года заключило трехстороннее Генеральное соглашение с профсоюзами и работодателями, призванное начать новую историю взаимодействия в отношении социально-экономической политики государства, развития национальной экономики и создания условий для труда граждан. Соглашение состоит из трех разделов (повышение конкурентоспособности национального производителя и обеспечение роста занятости; оплата, условия, охрана труда и социальная защита работников; социальный диалог), общего, заключительных положений и 7 приложений.

Сейчас идет работа по подготовке плана мероприятий по выполнению Генерального соглашения на 2016-2017 годы с целью дальнейшего его утверждения правительством.